Эксперты обсудили донорство костного мозга в медиацентре ПАИ. Главное

12:53, 11 октября 2023, ПАИ

О донорстве костного мозга поговорили с заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надеждой Рагозиной, врачом-гематологом Псковской областной клинической больницы Снежаной Петровой и главным врачом Станции переливания крови Псковской области Любовью Малыхиной на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

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