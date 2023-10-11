Эксперты обсудили донорство костного мозга в медиацентре ПАИ. Главное
О донорстве костного мозга поговорили с заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надеждой Рагозиной, врачом-гематологом Псковской областной клинической больницы Снежаной Петровой и главным врачом Станции переливания крови Псковской области Любовью Малыхиной на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Главное:
- с 4 сентября по 10 ноября проходит марафон донорства костного мозга;
- инициатор марафона Артём Алискеров, вылечившийся с помощью донора;
- марафон в Пскове начался в 9:00 11 октября, к нему присоединились псковские спортсмены и любители спорта;
- стать донором костного мозга можно в любое время, вне марафона;
- задача марафона – привлечь псковичей в регистр донорства, то есть изъявить желание стать донором костного мозга когда-либо;
- для нуждающегося в пересадке костного мозга из десяти тысяч человек донором может стать один;
- в Псковской области пересадка костного мозга требуется ежегодно примерно десяти людям;
- в регистре Псковской области должно быть не менее 100 тысяч человек, при этом сейчас в регистре только 126;
- донором костного мозга может стать любой желающий здоровый человек до 45 лет;
- для занесения в регистр требуется только сдать 5-10 мл крови;
- процедура забора, пересадки костного мозга за последнее время сильно изменилась и является практически нетравматичной, это просто обычный забор крови.
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