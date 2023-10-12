Итоги дня. 12 октября 2023 года

18:53, 12 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня 12 октября. Выделим основные и наиболее интересные новости, события, явления.

Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить митрополиту Тихону звание «Почётный гражданин Псковской области». Инициатива внесена в Псковское областное Собрание.

Участники отряда «Дружина» провели очередное практическое занятие. На этот раз «в поле» изучали особенности работы с дронами и антидроновую безопасность.

Минприроды России сообщило, что с 12 октября россияне могут быть отштрафованы за сбор редких грибов и растений, занесённых в Красную книгу. Нововведение касается и Псковской области, на территории которой растёт немало краснокнижных грибов.

Берегите здоровье! Медики фиксируют, что число обращений к врачам жителей Пскова, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличилось на 20 %. Причина – резкое похолодание.

В Великих Луках уже готовятся к весне и собираются высадить на клумбы более 30 тысяч луковиц тюльпанов.