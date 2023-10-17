Итоги дня. 17 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня 17 октября.
Ул. Яна Фабрициуса откроют для движения автобусов в четверг, 19 октября.
Крыша главного корпуса ПсковГУ будет отремонтирована в течение двух лет. На это выделено 28 млн рублей.
В Пскове планируется создать организацию, которая будет заниматься управлением и технической поддержкой всех спортивных объектов города. Объединение произойдёт вокруг «Машиностроителя».
Метеорологи прогнозируют приход в Псковскую область отрицательных температур после 20 октября.
Останки 80 советских солдат перезахоронили в Невельском районе.
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17 октября 2023
Побьет ли рекорды акция «БумБатл-2023», предположил руководитель псковского «Экомышления»