Итоги дня. 17 октября 2023 года

19:03, 17 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня 17 октября.

Ул. Яна Фабрициуса откроют для движения автобусов в четверг, 19 октября.

Крыша главного корпуса ПсковГУ будет отремонтирована в течение двух лет. На это выделено 28 млн рублей.

В Пскове планируется создать организацию, которая будет заниматься управлением и технической поддержкой всех спортивных объектов города. Объединение произойдёт вокруг «Машиностроителя».

Метеорологи прогнозируют приход в Псковскую область отрицательных температур после 20 октября.

Останки 80 советских солдат перезахоронили в Невельском районе.