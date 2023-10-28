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Общество

Отряд «Дружина» начал работу в Островском районе

Филиал регионального отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» начал работу в Островском районе, сообщил в своём Telegram-канале глава района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

По его словам, в состав «Дружины» хотят войти около 200 человек – неравнодушные граждане, активисты, сотрудники органов власти разных возрастов.

Активная тематическая подготовка уже началась. Сегодня дружинников обучали топографии и инженерному делу, умению ориентироваться на местности без спецсредств. В минувшую субботу специалисты-медики учили добровольцев основам оказания первой медицинской помощи.

«С руководством островской «Дружины» обсудили ближайшие перспективы, в том числе укрепление материально-технической базы (на данный момент отряд получил автомобиль), продолжение обучения с привлечением узких специалистов, наметили планы и обсудили маршруты патрулирования дружинников», – подытожил Дмитрий Быстров.

Напомним, первое практическое занятие регионального отряда территориальной обороны «Дружина» состоялось на площадке материально-технической базы Псковского гарнизона. Также вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе ПсковГУ.

Кроме того, в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Ранее сообщалось, что порядка 70 добровольцев из Палкинского района состоят в отряде «Дружина». В южных районах Псковской области (Великие Луки, Великолукский, Куньинский и Новосокольнический районы) в «Дружину» вступили 200 человек.

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