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Общество

Итоги дня. 3 ноября 2023 года

Псковское агентство информации подводит итоги пятницы, 3 ноября.

Заседание штаба по газификации Псковской области прошло в правительстве региона. В его работе принял участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Вице-премьер Денис Мантуров посетил Псковскую область с рабочим визитом. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он посетил несколько промышленных производственных площадок.

В деревне Дуброво Псковского района запустили голубое топливо.

В Псковской области зацвели яблони. Причина в тёплой осени.

Полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко задержал вора-рецидивиста.

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