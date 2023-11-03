Итоги дня. 3 ноября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги пятницы, 3 ноября.
Заседание штаба по газификации Псковской области прошло в правительстве региона. В его работе принял участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Вице-премьер Денис Мантуров посетил Псковскую область с рабочим визитом. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он посетил несколько промышленных производственных площадок.
В деревне Дуброво Псковского района запустили голубое топливо.
В Псковской области зацвели яблони. Причина в тёплой осени.
Полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко задержал вора-рецидивиста.
В Псково-Печерском монастыре завершаются работы по укреплению башни Нижних решёток XVI века
Наталья Исакова – о встрече общественников с Путиным: Речь шла о том, что объединяет наш народ