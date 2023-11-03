Итоги дня. 3 ноября 2023 года

19:17, 03 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги пятницы, 3 ноября.

Заседание штаба по газификации Псковской области прошло в правительстве региона. В его работе принял участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Вице-премьер Денис Мантуров посетил Псковскую область с рабочим визитом. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он посетил несколько промышленных производственных площадок.

В деревне Дуброво Псковского района запустили голубое топливо.

В Псковской области зацвели яблони. Причина в тёплой осени.

Полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко задержал вора-рецидивиста.