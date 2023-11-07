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Общество

Посетители выставки «Россия» поделились впечатлениями от стенда Псковской области

Посетители выставки-форума «Россия» в Москве поделились своими впечатлениями от стенда Псковской области, сообщает газета «Сельская новь».

Ольга Алашеева, доцент кафедры СПбГУ, кандидат филологических наук, почётный работник профессионального высшего образования России, преподаватель ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», а также постоянный читатель и друг редакции «Сельская новь», дала своим студентам задание посетить ВДНХ и ознакомиться с площадкой Псковской области.

Ольга Алашеева. Фото здесь и далее представлены Ириной Кузнецовой

«Знаменательное событие на ВДНХ в эти дни привлекает внимание и гостей столицы, и москвичей. Мне интереснее всего при разнообразии регионов Псковская область, потому что всё моё детство и дальнейшая жизнь тесно связаны именно с этими местами. Я всегда с радостью слежу за позитивными изменениями, развитием, конкурсами и победами региона. Так приятно видеть и ощущать преобразование, развитие, движение Псковщины вперёд», – сказала Ольга Алашеева.

По словам преподавателя, за десятилетия работы со студентами она неоднократно рассказывала им о Псковской области, приводила примеры сегодняшних успехов. В этот раз она предложила познакомиться с историей, достопримечательностями и красотами региона на площадке выставки ВДНХ, и студенты это предложение приняли. Теперь они планируют путешествия по местам Псковщины, подчёркивает Ольга Алашеева.

«По моим наблюдениям, больше всего [посетители. – Ред. ПАИ] обращают внимание на кремль Пскова, внутри которого можно увидеть потрясающие виды исторических мест всей области. Также посетители активно берут буклеты с туристическими маршрутами и историческими достопримечательностям региона, делают много фотографий возле княгини Ольги и князя Александра Невского», – сказала второкурсница факультета журналистики РГГУ Ирина Кузнецова.

Ирина Кузнецова

Выбрать что-то конкретное, что интересует посетителей стенда больше всего, трудно, подчеркнула посетительница выставочной площадки Псковской области Юлия.

«Интерес вызывают как экспонаты, так и интерактивные стенды. Но можно отметить, что многих посетителей заинтересовала виртуальная велопрогулка по Псковской области, когда за шесть минут можно проехать по улицам Пскова или, например, мимо Изборской крепости. Велопрогулка сопровождается 3D-эффектами, то есть можно сесть на велосипед, крутить педали, ехать в наушниках с сопровождением экскурсовода, смотреть на экраны вокруг себя – и создаётся полное ощущение прогулки по нашей области. Также посетители активно подходят к интерактивному стенду с наушниками, где можно послушать экскурсию о достопримечательностях. А ещё трудно не заметить наш удивительный экспонат – меч Довмонта: за 550 лет он не потерпел ни одного поражения. Здесь у нас представлена очень качественная копия», – отметила девушка.

«Сколько посетителей побывало на нашем стенде, сложно сказать, так как поток людей большой. Какие самые распространённые отзывы и пожелания? От посетителей виден большой отклик и заинтересованность. Много желающих посетить как впервые, так и повторно нашу область, что не может не радовать», – сказал один из представителей Псковской области на выставке Леонид.

«Почему я остановился именно у стенда Псковской области? Потому что сразу заметил большую крепость и меч за стеклом, который меня очень заинтересовал. И мне захотелось узнать о нём подробнее», – отметил 11-летний Ваня, стоящий у меча Довмонта.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган регионакопию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроили автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

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