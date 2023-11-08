Почётный гражданин, забытая корона и старые названия: итоги дня. 8 ноября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 8 ноября 2023 года.
Общественная палата Псковской области представила митрополита Тихона к званию «Почётный гражданин Псковской области». Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на ноябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Журналисты региона же с нетерпением ждут, когда митрополит встретится с ними.
12 новых автомобилей пополнили автопарк Псковской станции скорой помощи.
Первые адресные таблички со старыми названиями улиц установили в Пскове. Инициатива, которая давно просилась на стены домов, наконец начала воплощаться.
119 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области с 30 октября по 5 ноября. Заболеваемость находится на том же уровне, что и годом ранее.
Михаил Ведерников: Печорский округ – один из самых ярких и интересных муниципалитетов Псковской области
Любовь Трифонова: Новоржевский округ станет активным участником региональных и федеральных проектов