Почётный гражданин, забытая корона и старые названия: итоги дня. 8 ноября 2023 года

22:02, 08 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 8 ноября 2023 года.

Общественная палата Псковской области представила митрополита Тихона к званию «Почётный гражданин Псковской области». Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на ноябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Журналисты региона же с нетерпением ждут, когда митрополит встретится с ними.

12 новых автомобилей пополнили автопарк Псковской станции скорой помощи.

Первые адресные таблички со старыми названиями улиц установили в Пскове. Инициатива, которая давно просилась на стены домов, наконец начала воплощаться.

119 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области с 30 октября по 5 ноября. Заболеваемость находится на том же уровне, что и годом ранее.