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Общество

Налоги, прививки и зимние каникулы: итоги дня, 16 ноября 2023 года

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 16 ноября 2023 года.

25 млрд рублей налогов заплатили жители Псковской области за девять месяцев 2023 года.

Более 10 тысяч посетителей побывали в Музее оккупации Псковской области за год его работы.

От гриппа привились 42 % жителей Псковской области. Для выработки коллективного иммунитета надо 60 %.

20 тонн макулатуры собрано жителями Псковской области в рамках «БумБатла».

Более 60 % псковичей одобряют длинные новогодние каникулы.

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