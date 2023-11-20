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Стали известны подробности презентации книги Юлии Пересильд в Пскове

Стали известны подробности презентации книги актрисы и уроженки Пскова Юлии Пересильд. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Юлия Пересильд провела в Пскове встречу для семей участников СВО. На мероприятии присутствовали вдовы, жены, дети служащих дивизии и бойцы, находящиеся на лечении по ранению.

  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Юлия Пересильд провела встречу для семей участников СВО в Псковском драмтеатре
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра

Актриса презентовала зрителям свою книгу «Это космос, детка!» о полёте на МКС и съёмках фильма «Вызов». «Спасибо за такую возможность: тихо, спокойно, без шума и лишнего пафоса устроить встречу со зрителями, рассказать про книгу. Получилось тепло и хорошо. Спасибо», – поделилась Юлия Пересильд.

«В свою очередь мы благодарим Юлию, близкого друга нашего театра, за тёплую встречу и участие в этом важном деле. Многочисленные благодарные отклики, которые мы получаем после таких мероприятий, говорят о значимости проекта для семей наших десантников», – отметили в театре.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера фильма состоялась в Москве. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. Также фильм был показан на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля.

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