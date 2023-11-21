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Общество

Налоги, инвестиции и новогоднее настроение. Итоги дня, 21 ноября 2023 года

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 21 ноября 2023 года.

Налоговые поступления в Псковской области за 2023 год выросли более чем на 20 %.

В Псковской области реализуется 30 инвестсоглашений на сумму 23 млрд рублей.

Каток в Финском парке Пскова будет готов к заливке к 1 декабря.

С 2 декабря начнутся работы по установке главной новогодней ёлки Пскова.

Старое здание ПИЛГ на ул. Юбилейной в Пскове отремонтируют в 2025–2026 гг. Планируется, что туда переедет начальная школа гимназии.

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