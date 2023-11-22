Приём, запретный лёд и уточнённый дизайн-код: итоги дня, 22 ноября 2023 года

19:53, 22 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня. 22 ноября 2023 года.

Губернатор Михаил Ведерников провёл личный приём граждан по поручению президента Владимира Путина.

В дизайн-код Пскова внесены изменения. Управление городского хозяйства дало разъяснения.

Началась регистрация на форум «Найди себя в Псковской области», который пройдёт в Пскове 14 декабря в «Точке кипения» Псковского государственного университета.

Эксперты оценили доступность для инвалидов аэропорта Пскова.

В Пскове запрещён выход на лёд. Распоряжение подписано главой города Борисом Елкиным.