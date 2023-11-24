Снегопад, туристы, дети, которых не вернешь: итоги дня

19:49, 24 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги уходящего дня, 24 ноября. События были разные, хорошие и очень плохие.

В Псков прошел первый в этом сезоне снегопад Уборка города от снега не останавливается с утра. Нашим читателям спасибо за фото снежного Пскова, которые мы разместители в своем Телеграм-канале.

Лекарства по электронному рецепту могут приобретать жители Псковской области. Что тут сказать: удобно!

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460 тысяч туристов посетили Псковскую область с начала года. Эта цифра отображает только тех туристов, кто приезжал в регион больше, чем на день, и останавливался в гостиницах. На самом деле, туристов - гораздо больше.

Резонансное ЧП: великолучанка подозревается в убийстве трех своих детей. Как удалось всем службам допустить случившееся в этой семье, тоже предстоит разбираться.