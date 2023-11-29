Город победившего дизайн-кода, депутатский уход и за что руки не подают - итоги дня

19:31, 29 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 29 ноября.

Олег Грицаев слагает с себя полномочия депутата Псковского областного Собрания.

Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах.

Дизайн-код полностью введен в Острове. Ранее на центральной улице Острова было расположено множество разноцветных и кричащих вывесок. На сегодняшний день все надписи выдержаны в едином стиле благодаря дизайн-коду.

В Псковской области вызвал резонанс случай оскорбления инвалида, участника СВО в Писковичах: местные жители не давали ему пользоваться парковкой для инвалидов. О недопустимости такой ситуации высказался глава региона Михаил Ведерников.

За сутки псковичи забронировали 559 мест на фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест».