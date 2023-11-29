Город победившего дизайн-кода, депутатский уход и за что руки не подают - итоги дня
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 29 ноября.
Олег Грицаев слагает с себя полномочия депутата Псковского областного Собрания.
Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах.
Дизайн-код полностью введен в Острове. Ранее на центральной улице Острова было расположено множество разноцветных и кричащих вывесок. На сегодняшний день все надписи выдержаны в едином стиле благодаря дизайн-коду.
В Псковской области вызвал резонанс случай оскорбления инвалида, участника СВО в Писковичах: местные жители не давали ему пользоваться парковкой для инвалидов. О недопустимости такой ситуации высказался глава региона Михаил Ведерников.
За сутки псковичи забронировали 559 мест на фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест».
Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области