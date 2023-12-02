Масштабная выставка картин Василия Сурикова впервые за 90 лет открылась в Петербурге

21:18, 02 декабря 2023, ПАИ

Государственный Русский музей представил в Санкт-Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на которой собрано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев России. Об этом пишет ТАСС.

«Это главная выставка года. Она посвящена 175-летию великого русского живописца, гения исторической живописи – Василия Ивановича Сурикова. Впервые за почти 90 лет мы видим полноформатную выставку, которую условно можно назвать «весь Суриков». Последняя выставка в 1937 году проходила одновременно в Москве и Ленинграде», – отметила гендиректор Русского музея Алла Манилова.

В экспозицию вошли живописные и графические работы Сурикова, его самые известные картины и эскизы к ним. Среди представленных на выставке произведений – «Барыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Меншиков в Берёзове», «Переход Суворова через Альпы» и другие.

Рядом с историческими и жанровыми произведениями художника представлены старинные сани, тканые ковры, резные ставни для окон и другие предметы народного быта, которые можно увидеть на картинах.

Мультимедийная часть выставки включает рассказ о реставрации произведений, 3D-реконструкцию маршрута перехода Суворова через Альпы. Для юных посетителей специально к выставке создана электронная игра по мотивам картины «Взятие снежного городка», которая доступна на экране в одном из залов.

Василий Суриков родился в 1848 году в Красноярске и принадлежал к казачьему сословию. Учился в Академии художеств в Петербурге, был академиком Императорской академии искусств, почётным членом Московского общества любителей художеств, членом Товарищества передвижных художественных выставок. Суриков признан одним из великих мастеров русской живописи и крупнейшим представителем исторического жанра. Его именем назван Московский художественный институт.

Ранее сообщалось, что в Пскове открылась выставка редкой живописи «Вот он – добрый, старый Псков!», среди экспонатов которой представлена работа неизвестного художника 1840-х годов.