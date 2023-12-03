Регион открытий. Главные события месяца глазами эксперта. Ноябрь 2023 года

11:52, 03 декабря 2023, ПАИ

Традиционно Псковское агентство информации вместе с экспертами подводит итоги завершившегося месяца. Оставим за скобками первый снегопад, который испытал на прочность коммунальные службы – не в первый и не в последний раз, а сосредоточимся на событиях, имеющих для Псковской области далеко идущие последствия.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона. С предыдущими обзорами можно ознакомиться здесь.

ТОП-5

5-е место. Дни Псковской области в Витебске получили Гран-при премии Russian Event Awards

Церемония вручения премии прошла в Нижнем Новгороде. Гран-при престижной премии оказался ещё одним кирпичиком в тщательно возводимом большой командой во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым здании туристической привлекательности Псковской области, ещё одним подтверждением, что выбранная стратегия турразвития региона себя оправдывает.

На признанный экспертным сообществом успех Дней Псковской области в Витебске, без сомнения, оказала влияние и геополитическая составляющая. Россия и Белоруссия тщательно укрепляют политические и социокультурные связи. Псков на протяжении года неоднократно становился центром проведения масштабных российско-белорусских политических, научных и культурных мероприятий. А Псковская область «на выезде» в Витебск – так один из экспертов назвал дни – удачно вписалась в стратегию развития коммуникаций между двумя союзными государствами.

Более того, давайте признаем, что до недавнего времени все эти дни многими воспринимались мероприятиями, скорее, для галочки, которые одинаково тяготили и организаторов, и принимающие стороны. Дни Псковской области в Витебске напрочь сломали стереотип «дней» как рутинных и скучных мероприятий, доказав, что такие мероприятия могут быть действенным триггером для взаимного оживления турпотоков между соседями. Так что Гран-при Russian Event Awards более чем заслужен.

4-е место. Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил регион с рабочим визитом

Денис Мантуров – куратор Псковской области в Правительстве России. И его приезд – это не дежурный выезд вице-премьера, а зачёт для региона: а как власти Псковской области используют предоставленные правительством механизмы развития, имеет ли смысл предоставлять их и дальше?

Благодаря поддержке Мантурова Псковская область в 2020 году смогла приобрести 249 новых автобусов.

В этот приезд Денис Мантуров посетил несколько промышленных предприятий региона, встретился и обстоятельно обсудил с губернатором Михаилом Ведерниковым дальнейшую совместную работу правительства Псковской области по развитию промышленных кластеров, ОЭЗ «Моглино».

Псковская область в Минпромторге на хорошем счету, итоги визита вице-премьера эксперты ПАИ оценили высоко. Но отметили при этом, что команде Михаила Ведерникова предстоит и дальше сталкиваться с высокой межрегиональной конкуренцией за участие в программах и проектах, которые курирует министерство.

3-е место. Стенд Псковской области открылся на выставке-форуме «Россия»

Что такое выставка «Россия», спустя всего месяц её работы на ВДНХ в Москве объяснять уже не надо никому. Её открытие и работа действительно стали масштабным событием.

В предыдущем обзоре мы отмечали, что КПД успешности работы стенда Псковской области надо будет оценивать по тому, сколько людей узнают, где находятся Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы и многие ли захотят приехать к нам в качестве туристов.

И вот что получается: стенд нашего региона действительно пользуется большой популярностью. Более того, многие его посетители на полном серьёзе готовы прямо здесь и сейчас купить билет и туры в Псковскую область. Правда, организаторы выставки такую возможность не предоставляют, что видится нам большим упущением. Выставка «Россия» могла на глазах превратиться в самый настоящий туристический хаб. Но наши эксперты уверены: создатели нашего стенда что-нибудь придумают для того, чтобы не упустить ни одного потенциального туриста.

2-е место. Более 700 млн выделено Псковской области на покупку новых автобусов

Выделение региону такой суммы можно считать одним из следствий визита Дениса Мантурова. Федеральная поддержка весьма кстати, потому что обновление автобусного парка – процесс, который не должен замедляться.

В этом году на приобретение автобусов уже выделено 570 млн рублей, на них до 1 февраля будет куплено 59 новых автобусов, для автопарка это обновление на 10 %. На 750 млн рублей в следующем году будет куплена новая партия городского транспорта, в частности 25 больших автобусов.

Если сложить все средства, которые благодаря усилиям регионального правительства Михаила Ведерникова и поддержке правительства федерального получила Псковская область, то сумма получается внушительная – более 2,5 млрд рублей. По мнению экспертов ПАИ, такой динамики обновления автобусного парка регион не видел почти 30 лет – с тех пор, как в конце 1990-х в Псков были поставлены городские автобусы «Мерседес». Но свой ресурс они выработали уже многократно.

1-е место. Правительство России приняло решение о выделении региону более 1 млрд рублей на строительство школ в приграничных районах, а также на создание уникальной школы для одарённых детей

Надо сказать, что ноябрь стал месяцем, богатым хорошими новостями о выделении Псковской области федеральных средств на самые разные направления и проекты, инициированным президентом Владимиром Путиным.

Но особняком наши эксперты выделили и высоко оценили выделение Псковской области более миллиарда рублей на модернизацию образования, или, проще говоря, на строительство школ. Большая часть этих денег – на уже идущие стройки в приграничных районах области. А вот 250 млн стоят особняком. Эти средства предназначены на разработку проектно-сметной документации на создание инновационной школы для талантливых детей. Таких проектов во всей России всего шесть, один из них будут осуществлять у нас.

По сути, под Псковом должна появится не просто школа, а школа-кампус, где можно будет не только учиться, но и жить. Для сферы образования Псковской области этот проект – настоящий вызов, ведь речь не просто о строительстве стен, а об отлаживании и применении инновационной образовательной модели.

Звучит пока понятно только для специалистов, а неспециалисты в шутку уже спрашивают, как записать детей в эту школу. Но в каждой шутке, мы знаем, скрывается доля истины – огромный интерес псковичей к проекту.

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