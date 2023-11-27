Митрополит Тихон посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил стенд Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
«Владыка Тихон, как и обещал, не забывает про Псковскую землю. <…> Приятно чувствовать такую поддержку!» – говорится в сообщении.
Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, был освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Пост главы Псковской митрополии сейчас занимает митрополит Арсений.
Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.
На выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.
Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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