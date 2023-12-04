ЗОЖ, дедморобус и парковый звук: каким был этот день
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 4 декабря 2023 года.
Форум «Содействие» открылся в Пскове. Форум стал одиннадцатым по счету и собрал представителей 150 НКО региона.
Псковская область в ЗОЖ-рейтинге регионов заняла 36-е место. Надо бы подтянуться - а это уже от каждого из нас зависит.
На 22% вырос доход псковских санаториев. И отдыхают больше да и отдых дешевле не становится.
Звуковую систему установили в Детском парке Пскова. Обещают качественный саунд, который не будет мешать окрестным жителям.
Новогодний автобус «Дедморобус» проедет по Великим Лукам. Ждем появление морозолета, таксодеда и дедлейбуса.
Преподаватель ПсковГУ стала участницей флагманской образовательной программы Минобрнауки России