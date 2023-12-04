ЗОЖ, дедморобус и парковый звук: каким был этот день

19:46, 04 декабря 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 4 декабря 2023 года.



Форум «Содействие» открылся в Пскове. Форум стал одиннадцатым по счету и собрал представителей 150 НКО региона.

Псковская область в ЗОЖ-рейтинге регионов заняла 36-е место. Надо бы подтянуться - а это уже от каждого из нас зависит.

На 22% вырос доход псковских санаториев. И отдыхают больше да и отдых дешевле не становится.

Звуковую систему установили в Детском парке Пскова. Обещают качественный саунд, который не будет мешать окрестным жителям.

Новогодний автобус «Дедморобус» проедет по Великим Лукам. Ждем появление морозолета, таксодеда и дедлейбуса.