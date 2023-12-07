Более 610 тысяч случаев заболевания холерой зафиксировали в мире

21:58, 07 декабря 2023, ПАИ

Более 610 тысяч случаев заболевания холерой и 3,5 тысячи смертей зафиксировали в мире с 1 января по 15 ноября 2023 года, приводит газета «Известия» данные, опубликованные на сайте ВОЗ.

Всего с начала этого года о случаях холеры сообщили 29 стран.

Отмечается, что ВОЗ продолжает оценивать риск распространения холеры как «очень высокий», учитывая рост количества вспышек болезни, их географическое расширение, нехватку вакцин и других ресурсов. При этом одним из наиболее пострадавших регионов организация называет Африку: с начала года о заболевших холерой там сообщили 16 стран.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю в Псковской области зарегистрировали 544 новых случая COVID-19.

В то же время, ситуация с коклюшем в России постепенно стабилизируется.