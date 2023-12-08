Россиянам назвали помогающие в борьбе с раком продукты

09:00, 08 декабря 2023, ПАИ

Некоторые продукты питания могут способствовать профилактике и лечению онкологических заболеваний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на интервью биолога-генетика Ирины Мальцевой.

Лучше всего корректируется с помощью питания рак молочной железы, отметила она.

«До 70 % повышается эффективность борьбы с этим заболеванием», – рассказала биолог.

За счет содержания особых фитонутриентов могут препятствовать образованию или развитию опухолей при раке молочной железы чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи.

Кроме того, в качестве профилактики глиомы, то есть злокачественной опухоли, поражающей головной мозг, может помочь правильное соотношение жирных кислот в пище, добавила Ирина Мальцева. Использование грибов в рационе, которые также помогают при лечении некоторых онкозаболеваний.

«Различные виды рака на стадии метастазирования могут быть остановлены с помощью грибов. Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс. За счет бета-глюканов они могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать опухоль», – отметила биолог.

При этом пациенту, страдающему какими-либо заболеваниями, включая онкологические, необходимо обсуждать состав своего рациона с врачом, заключила Ирина Мальцева.