Праздничные огни зажглись на городской ёлке в Великих Луках

22:06, 11 декабря 2023, ПАИ

Праздничные огни зажглись на центральной городской ёлке в Великих Луках, сообщает портал Luki-News.

«Сегодня прошло тестовое включение иллюминации главной городской ёлки, установленной на площади Ленина. Подрядчик завершает работы по монтажу. В ближайшие дни будет также подключена гирлянда, а к выходным новогодняя красавица предстанет во всей красе», – сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

Напомним, по периметру ёлки также предусмотрены специальные праздничные ограждения.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках установили светящиеся арки.

Сообщалось также, что 23 декабря в городе пройдёт фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза». Кроме того, в этот же день по Великим Лукам будет курсировать новогодний автобус «Дедморобус», а на площади Ленина состоится праздник новогодней ёлки.

Напомним также, праздничный салют, посвящённый Новому году, запустят в Великих Луках 1 января 2024 года в 1:00.