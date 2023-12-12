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Михаил Ведерников пригласил посетить выставку «Россия» в День Псковской области 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил жителей страны посетить выставку «Россия» в День Псковской области – 20 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале выставки.

«Псков всегда был приграничным форпостом, поэтому вся наша область – это суровая земля воинов славы. На нашей земле появились многие государственные смыслы. Псковская судная грамота, написанная более 6 веков назад, повлияла на развитие всего древнерусского права. В нашем древнем монастыре родилась и была оформлена мысль «Москва – Третий Рим», – рассказал Михаил Ведерников.

Также он отметил, что именно на Псковщине жили, работали и создавали свои произведения Пушкин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Ковалевская, чьи имения сохранились и до сих пор привлекают тысячи туристов.

«Наш регион – это не только великое прошлое. На ВДНХ вы узнаете о псковских алмазах, из чего делают клапаны на сердце, какое оборудование из Великих Лук работает до 120 лет», – отметил губернатор Псковской области.

Он подчеркнул также, что при поддержке президента за последние годы удалось качественно улучшить инфраструктуру региона, привести в порядок десятки памятников и открыть новые.

«У нас действительно комфортно, душевно и хорошо», – сказал Михаил Ведерников.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона № 1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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