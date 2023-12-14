Владимир Путин: В России обеспечена продовольственная безопасность

16:32, 14 декабря 2023, ПАИ

В России обеспечена продовольственная безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена. Но есть над чем работать, есть задача в области селекции. Вот это проблема, которую мы должны решить», – сказал Владимир Путин.

Отметим, что в этом году в России соберут один из рекордных урожаев зерна – в очищенном виде будет где-то более 146 млн тонн.

Также в этом году в стране ожидается рекордный урожай картофеля. По прогнозу Минсельхоза, урожай картофеля в России составит 8,4 млн тонн в организованном секторе. Данный показатель на 15 % выше, чем в 2022 году.

Напомним, что поголовье коров выросло в Псковской области впервые за пять лет, а аграрии региона в этом году увеличили производство овощей на треть.