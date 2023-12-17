Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год

16:00, 17 декабря 2023, ПАИ

Президент Владимир Путин рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.