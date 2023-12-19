«Дети дистанта»: псковские эксперты обсудили кибербуллинг в чатах

19:49, 19 декабря 2023, ПАИ

Проблема современных детей состоит в том, что они заменили реальное общение на онлайн. Дети могут вести себя по-разному в школе и интернете, объяснила член Псковского регионального отделения Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Яна Разогреева на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Родители несут ответственность за своих детей и должны с ними коммуницировать, а этот процесс коммуникации нарушен, отметила она. «Раньше о нас говорили, что мы дети перестройки, а сейчас дети дистанта. Они не умеют разговаривать, они только переписываются во всех чатах. Поэтому личное общение у них, конечно, не складывается, потому что они не умеют вести себя в коллективе. В нашем случае нужно повнимательнее к этому относиться», – сказала Яна Разогреева.

Сейчас проблема состоит в том, что всё происходит в чатах, заметила эксперт.

«Мы не умеем собираться и обсуждать эту проблему, а вот в чатах мы можем высказать всё. И как раз таки эта ситуация выходит за грани дозволенного. В этих чатах что только не происходит. Вы обратили внимание, что и дети в чатах обсуждают всё по-разному? Дети, которые находятся у нас на занятиях, например, себя ведут хорошо, выходят за территорию школы – ведут себя совершенно по-другому», – подчеркнула Яна Разогреева.

В Брянске такая же ситуация: девочка – отличница, и никто никогда бы не подумал, что так произойдёт, объяснила Яна Разогреева.

«Мы с вами можем проговаривать это десять тысяч раз: памятки, различные информационные материалы. Они есть, размещаются в школах на стендах, в классных чатах, группах, и где только мы это не транслируем. Но каждый взрослый в первую очередь должен делать акцент на себе, воспитывать примером. И то, что мы несём и сеем, доброе, вечное, то и взрастёт», – отметила педагог-психолог средней образовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова Елена Антонова.

Главный итог, который подвели эксперты: прежде чем воспитывать детей, взрослые должны в первую очередь воспитывать себя и быть очень внимательными к своим детям.

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