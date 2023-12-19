Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Дети дистанта»: псковские эксперты обсудили кибербуллинг в чатах

Проблема современных детей состоит в том, что они заменили реальное общение на онлайн. Дети могут вести себя по-разному в школе и интернете, объяснила член Псковского регионального отделения Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Яна Разогреева на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Яна Разогреева. Фото здесь и далее: ПАИ

Родители несут ответственность за своих детей и должны с ними коммуницировать, а этот процесс коммуникации нарушен, отметила она. «Раньше о нас говорили, что мы дети перестройки, а сейчас дети дистанта. Они не умеют разговаривать, они только переписываются во всех чатах. Поэтому личное общение у них, конечно, не складывается, потому что они не умеют вести себя в коллективе. В нашем случае нужно повнимательнее к этому относиться», – сказала Яна Разогреева.

Сейчас проблема состоит в том, что всё происходит в чатах, заметила эксперт.

«Мы не умеем собираться и обсуждать эту проблему, а вот в чатах мы можем высказать всё. И как раз таки эта ситуация выходит за грани дозволенного. В этих чатах что только не происходит. Вы обратили внимание, что и дети в чатах обсуждают всё по-разному? Дети, которые находятся у нас на занятиях, например, себя ведут хорошо, выходят за территорию школы – ведут себя совершенно по-другому», – подчеркнула Яна Разогреева.

В Брянске такая же ситуация: девочка – отличница, и никто никогда бы не подумал, что так произойдёт, объяснила Яна Разогреева.

Елена Антонова

«Мы с вами можем проговаривать это десять тысяч раз: памятки, различные информационные материалы. Они есть, размещаются в школах на стендах, в классных чатах, группах, и где только мы это не транслируем. Но каждый взрослый в первую очередь должен делать акцент на себе, воспитывать примером. И то, что мы несём и сеем, доброе, вечное, то и взрастёт», – отметила педагог-психолог средней образовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова Елена Антонова.

Главный итог, который подвели эксперты: прежде чем воспитывать детей, взрослые должны в первую очередь воспитывать себя и быть очень внимательными к своим детям.

Ранее псковские специалисты рассказали, как бороться со школьным буллингом, перечислили признаки жертвы школьного буллинга и нарисовали портрет агрессора в буллинге.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

Новогодние мероприятия пройдут во дворах Великих Лук
19 декабря 2023

КВН на Кубок Деда Мороза прошёл в Пскове
19 декабря 2023

Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию
19 декабря 2023

«Изборский пряник» номинирован на премию «Народное признание» 
19 декабря 2023

Юные актёры из Бежаницкого района приняли участие в конкурсе «Волшебная маска» в Петербурге
19 декабря 2023

Второй класс осваивает медиа
19 декабря 2023

В Великих Луках продолжают очищать улицы от наледи
19 декабря 2023

Невель продолжают украшать к Новому году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...