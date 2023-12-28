Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Провоцирующие массовые виды рака факторы назвали россиянам

Факторы, которые провоцируют массовые виды рака, назвал онколог Даниил Строяковский. Об этом пишет газета «Известия».

В России ежегодно регистрируется более 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. По словам врача, на сегодняшний день массовыми видами заболеваний считаются рак молочной железы, предстательной железы, толстой кишки, лёгкого и желудка. Отмечается, что увеличение заболеваемости связано с ростом продолжительности жизни и с изменением модели питания.

Более всего рак молочной железы и толстой кишки распространён в тех странах, где самое высокое потребление красного мяса и молока, самая высокая продолжительность жизни и самые крупные люди. Меньше всего рака в самых бедных странах: люди не доживают до болезни.

Специалист подчеркнул, что современное развитие медицины помогает бороться с заболеваниями, которые ещё десять лет назад считались летальными.

Напомним, главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров и врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева стали гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Специалисты отметили, что 60 % онкозаболеваний в Псковской области выявляются на первой-второй стадии, онкологическая опухоль со временем вырабатывает резистентность к химиотерапии, анализы на онкомаркеры не нужно сдавать всем подряд, а генетические исследования и выбранные по их итогам таргетные препараты позволяют продлить жизнь онкобольных на годы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Итоги работы Псковского МЧС обсуждают в медиацентре ПАИ
28 декабря 2023

Билайн запустил 4G в восьми небольших деревнях Псковской области
28 декабря 2023

Объявлен конкурс на ремонт улицы Германа в Пскове
28 декабря 2023

Михаил Ведерников рассказал о планах поддержки наставничества в Псковской области
28 декабря 2023

Схема движения пяти автобусов изменилась в Пскове
28 декабря 2023

Учитель из Себежского района победила во Всероссийском конкурсе «Уголок России»
28 декабря 2023

Мультимедиагид появится в Псковском музее-заповеднике в 2024 году
28 декабря 2023

Псковский омбудсмен и областной прокурор обсудили защиту прав жителей региона

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...