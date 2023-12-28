Провоцирующие массовые виды рака факторы назвали россиянам

11:32, 28 декабря 2023, ПАИ

Факторы, которые провоцируют массовые виды рака, назвал онколог Даниил Строяковский. Об этом пишет газета «Известия».

В России ежегодно регистрируется более 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. По словам врача, на сегодняшний день массовыми видами заболеваний считаются рак молочной железы, предстательной железы, толстой кишки, лёгкого и желудка. Отмечается, что увеличение заболеваемости связано с ростом продолжительности жизни и с изменением модели питания.

Более всего рак молочной железы и толстой кишки распространён в тех странах, где самое высокое потребление красного мяса и молока, самая высокая продолжительность жизни и самые крупные люди. Меньше всего рака в самых бедных странах: люди не доживают до болезни.

Специалист подчеркнул, что современное развитие медицины помогает бороться с заболеваниями, которые ещё десять лет назад считались летальными.

Напомним, главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров и врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева стали гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Специалисты отметили, что 60 % онкозаболеваний в Псковской области выявляются на первой-второй стадии, онкологическая опухоль со временем вырабатывает резистентность к химиотерапии, анализы на онкомаркеры не нужно сдавать всем подряд, а генетические исследования и выбранные по их итогам таргетные препараты позволяют продлить жизнь онкобольных на годы.