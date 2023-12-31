Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию

14:35, 31 декабря 2023, ПАИ

Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию, сообщает РИА Новости.

Также лидерами поставки алкогольного напитка стали Италия и Литва.

Так, первой в числе десяти стран, которые больше всего экспортируют в Россию традиционный новогодний напиток, стала Латвия, поставившая игристое на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года против 79,99 миллиона за такой же период предыдущего года. Следом идёт Италия, объём поставок которой составил 55,4 миллиона долларов против 43,36 миллиона годом ранее. Литва, находящаяся на третьем месте, нарастила экспорт в РФ за год до 42,69 с 23,03 миллиона долларов.

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