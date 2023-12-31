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Общество

Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию

Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию, сообщает РИА Новости.

Также лидерами поставки алкогольного напитка стали Италия и Литва.

Так, первой в числе десяти стран, которые больше всего экспортируют в Россию традиционный новогодний напиток, стала Латвия, поставившая игристое на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года против 79,99 миллиона за такой же период предыдущего года. Следом идёт Италия, объём поставок которой составил 55,4 миллиона долларов против 43,36 миллиона годом ранее. Литва, находящаяся на третьем месте, нарастила экспорт в РФ за год до 42,69 с 23,03 миллиона долларов.

Ранее в Роскачестве рассказали, как избежать похмелья после новогоднего застолья. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал носить маски в местах скопления людей, а также тщательно мыть руки в период новогодних праздников. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Также сообщалось, что после Нового года красная икра в России начнёт дешеветь, а Роскачество выявило кишечную палочку в икре.

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