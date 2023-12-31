В Роскачестве рассказали, как избежать похмелья после застолья

09:17, 31 декабря 2023, ПАИ

Чтобы подготовить организм к праздничному застолью и избежать похмелья, рекомендуется за пару часов до употребления алкоголя поесть жирной рыбы, картошки, зелени или орехов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

В организации уточнили, что главное правило при употреблении алкоголя – пить не на пустой желудок, в противном случае человек быстро и сильно опьянеет. Однако о подготовке стоит подумать за несколько часов до застолья и принять 4-5 таблеток активированного угля или другого адсорбента – это поможет вывести из организма большую часть сивушного масла и этанола.

«Лучше всего поесть за 2-3 часа до начала застолья, а если это не получается, то перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка, а сложные углеводы помогут избежать перепадов уровня глюкозы в крови. Жирная рыба, растительное масло и орехи богаты полезными жирами, которые способствуют замедлению всасывания алкоголя в кровеносную систему», – советуют в организации.

Напомним, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал носить маски в местах скопления людей, а также тщательно мыть руки в период новогодних праздников.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Также сообщалось, что после Нового года красная икра в России начнёт дешеветь, а Роскачество выявило кишечную палочку в икре.