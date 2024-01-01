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Общество

В Москве начнут производить видеоларингоскопы для операций под общим наркозом

Первый уникальный российский видеоларингоскоп разработали в РНЦ хирургии имени академика Б. В. Петровского. Его производство планируют запустить в Москве, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что видеоларингоскоп – это оборудование анестезиологов, хирургов, реаниматологов. С его помощью пациенту устанавливают эндотрахеальную трубку для искусственной вентиляции лёгких, когда человек по какой-либо причине не может дышать самостоятельно. В частности, его применяют в 90 % операций, которые проводятся под общей анестезией, чтобы обеспечить дыхание пациента, пока хирурги работают.

Пока в российских медицинских центрах применяются иностранные ларингоскопы. Оборудование, разработанное специалистами РНЦХ, стало первым в России.

Ранее сообщалось, что в Псковскую городскую поликлинику поступило новое диагностическое оборудование. Кроме того, в регион поступает оборудование для борьбы с сахарным диабетом. Отметим также, что в работу Псковского онкодиспансера внедрили ряд поручений Минздрава.

Напомним, ПсковГУ получил лицензию на обучение по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов. Говорилось также, что 3 537 псковских медиков получают специальную социальную выплату. В 2023 году отделение Социального фонда России по Псковской области направило 240 миллионов рублей на обеспечение выплат.

Ранее также сообщалось, что профессия врача стала одной из наиболее востребованных в Псковской области. В топ также попали продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, бухгалтеры, администраторы магазинов, повара и разнорабочие.

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