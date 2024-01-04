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Происшествия

Умер работавший с Высоцким актёр Юрий Медведев

Советский клоун, актёр театра, кино и телевидения Юрий Медведев скончался в возрасте 82 лет, сообщает «Российская газета».

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года. С 1964 по 1991 года работал в московском Театре на Таганке. Начал сниматься в кино с 1969 года, играл в фильмах «Мистерия-Буфф», «Семейное счастье», «Единственная». За свою карьеру успел поработать с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным, Еленой Прокловой, Юрием Каюровым и Маргаритой Тереховой. Эмигрировал в США вместе с семьей в 1991 году.

18 декабря на 30-м году жизни скончался артист и танцор Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Uno Little Big.

21 декабря в возрасте 94 лет скончался племянник генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев. Тело пенсионера нашли в квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. По данным источника, смерть наступила по естественным причинам.

27 декабря умер российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов. Ему было 69 лет.

31 декабря скончалась ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова на 83-м году жизни.

3 января в возрасте 70 лет умер российский киновед, журналист, режиссёр и сценарист Пётр Черняев. Он работал в качестве кинокритика, был главным редактором журнала «Кино-глаз». Его статьи публиковались в журналах «Советский экран», «Мнения», «Огонёк», «Правда».

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