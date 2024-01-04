Умер работавший с Высоцким актёр Юрий Медведев

21:53, 04 января 2024, ПАИ

Советский клоун, актёр театра, кино и телевидения Юрий Медведев скончался в возрасте 82 лет, сообщает «Российская газета».

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года. С 1964 по 1991 года работал в московском Театре на Таганке. Начал сниматься в кино с 1969 года, играл в фильмах «Мистерия-Буфф», «Семейное счастье», «Единственная». За свою карьеру успел поработать с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным, Еленой Прокловой, Юрием Каюровым и Маргаритой Тереховой. Эмигрировал в США вместе с семьей в 1991 году.

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