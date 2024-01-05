Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области находится на историческом минимуме

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области пока ещё остаётся высокой. Поэтому в рамках президентского нацпроекта особое внимание уделили приобретению оборудования для выявления и лечения заболеваний этого профиля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В Псковскую областную клиническую больницу и Великолукскую межрайонную больницу поставлены ангиографические системы (для диагностики сосудистой системы и проведения операций). Системы компьютерной томографии закуплены для Пскова и Острова, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Как результат, по итогам 2023 года коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний находится на историческом минимуме – 987,3 на 100 тысяч случаев», – отметил губернатор Псковской области.

Также постепенно увеличивается и средняя продолжительность жизни: в 2021 году она составляла 67,7 лет, в 2022 году – 68,9 лет, а сейчас планируется выйти на показатель 69,4, заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что качество оказания медицинской помощи в Псковской области за пять лет существенно улучшилось.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 января 2024

Более 2900 детей родилось в Псковском перинатальном центре за год
05 января 2024

Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области находится на историческом минимуме
05 января 2024

Коммунальные службы продолжают убирать последствия снегопада в Пскове
05 января 2024

Сказочный поезд Деда Мороза посетил Псков
05 января 2024

Первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина вручил Владимир Машков
05 января 2024

До -23 градусов ожидается в Псковской области 6 января
05 января 2024

Поезд Деда Мороза прибыл в Псков
05 января 2024

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере образования в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...