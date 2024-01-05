Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области находится на историческом минимуме

15:36, 05 января 2024, ПАИ

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области пока ещё остаётся высокой. Поэтому в рамках президентского нацпроекта особое внимание уделили приобретению оборудования для выявления и лечения заболеваний этого профиля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В Псковскую областную клиническую больницу и Великолукскую межрайонную больницу поставлены ангиографические системы (для диагностики сосудистой системы и проведения операций). Системы компьютерной томографии закуплены для Пскова и Острова, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Как результат, по итогам 2023 года коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний находится на историческом минимуме – 987,3 на 100 тысяч случаев», – отметил губернатор Псковской области.

Также постепенно увеличивается и средняя продолжительность жизни: в 2021 году она составляла 67,7 лет, в 2022 году – 68,9 лет, а сейчас планируется выйти на показатель 69,4, заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что качество оказания медицинской помощи в Псковской области за пять лет существенно улучшилось.