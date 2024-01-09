2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений
2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, пишет Газета.ru.
Одной из причин рекордной жары может стать явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Всемирная метеорологическая организация назвала минувший год самым жарким за всю историю наблюдений, но 2024 может стать еще жарче.
Нагрев воды в Тихом океане с задержкой влияет на повышение температуры поверхности Земли. Поэтому второй год под влиянием явления Эль-Ниньо может быть теплее первого.
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