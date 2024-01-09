2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений

09:46, 09 января 2024, ПАИ

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, пишет Газета.ru.

Одной из причин рекордной жары может стать явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Всемирная метеорологическая организация назвала минувший год самым жарким за всю историю наблюдений, но 2024 может стать еще жарче.

Нагрев воды в Тихом океане с задержкой влияет на повышение температуры поверхности Земли. Поэтому второй год под влиянием явления Эль-Ниньо может быть теплее первого.