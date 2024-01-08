Врач Водолазкая перечислила повышающие иммунитет продукты

18:34, 08 января 2024, ПАИ

Продукты, которые способствуют повышению иммунитета, перечислила врач-эндокринолог, клинический нутрициолог компании Biogena Ангелина Водолазкая в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, настоящим иммуномодулятором является морковь, поскольку в ней содержатся бета-каротин и витамин А, которые сокращают частоту и продолжительность ОРВИ. Однако переедать моркови не стоит, так как злоупотребление может привести к сонливости и нарушению стула.

Укрепить иммунитет помогает и болгарский перец, который содержит на 40 % больше витамина С, чем цитрусовые. При этом рекомендуется есть именно свежий и термически не обработанный перец, поскольку он сохраняет в себе больше полезных свойств.

Большое количество антиоксидантов и фитонцидов, которые оказывают противомикробное действие, содержит и чеснок. Однако с ним, как и с морковью, лучше не перебарщивать, особенно людям с язвами желудка и гастритом.

Эндокринолог также выделила шпинат. Он содержит витамины A, C и Zn, которые поддерживают работу иммунных клеток, помогает при восстановлении после болезней, способствует релаксации и восстановлению нервной системы.

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