Лекцию по истории для псковской молодёжи провели в региональном штабе Владимира Путина

18:29, 10 января 2024, ПАИ

Лекцию по истории для молодёжи Псковской области провёл Народный фронт в региональном штабе Владимира Путина, сообщает корреспондент ПАИ.

Сопредседатель регионального штаба общественной поддержки Владимира Путина, доктор исторических наук Александр Седунов рассказал о Всероссийском историческом проекте «Без срока давности»: о сохранении исторической памяти о трагедии мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны – жертв военных преступлений нацистов и их пособников.

Проведя аналогии между преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны и нынешним киевским режимом, спикер отметил, что у военных преступлений нет срока давности.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Леонида Слуцкого (от ЛДПР), Николая Харитонова (от КПРФ) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»).

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

Кол-центр и общественная приёмная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу вчера, 9 января. Россияне могут обращаться по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85.