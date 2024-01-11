Умер один из главных создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

19:07, 11 января 2024, ПАИ

Разработчик платформы, на которой создана вакцина «Спутник V», Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Борис Народицкий – доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. Народицкий был одним из создателей векторной платформы аденовируса человека, на базе которой была разработана вакцина «Спутник V». За это он в октябре 2021 года был удостоен ордена Почёта.

Как сообщает «Газета.Ru», в ноябре 2023 года одна из разработчиков вакцины Инна Должникова заявила, что эффективность препарата против летальных исходов при заражении COVID-19 составляет 90 %. Она подчеркнула, что «Спутник V» продолжает демонстрировать хорошие результаты даже на фоне появления новых вариантов коронавируса.

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