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Профессор Ишевский объяснил, почему импортные яйца могут иметь рыбный привкус

Чем отличаются импортируемые в Россию турецкие и азербайджанские яйца от отечественных, рассказал профессор, доктор технических наук Александр Ишевский, сообщает Lenta.ru.

Профессор Ишевский объяснил, почему импортные яйца могут иметь рыбный привкус. Фото: ПАИ

По его словам, разницы в полезных свойствах яиц из Турции и России быть не должно. «Даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов – в силу опять же своего размера. По содержанию белков и жиров они примерно одинаковые», – сказал профессор.

В то же время импортные яйца могут отличаться по цвету желтка, который может быть слишком ярким или бледным, а также по вкусу. «Это зависит от того, чем кормили курицу. Если в корма добавляли вторичное рыбное сырьё, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус», – отметил Ишевский.

Напомним, цены на яйца в России начали расти ускоренными темпами с конца ноября 2023 года. На это повлияло увеличение спроса, в то время как производство не выросло, а импорт не открыли вовремя.

Первую партию яиц из Азербайджана ввезли в Россию 19 декабря 2023 года, а первую партию яиц из Турции – 3 января. По состоянию на 14 января Азербайджан поставил в Россию 2,1 млн яиц.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца, скорее всего, не снизятся. По её словам, установившиеся цены 110–125 рублей за десяток абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для этого продукта.

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