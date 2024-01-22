Мошенники воруют деньги россиян через СБП

09:54, 22 января 2024, ПАИ

Мошенники воруют деньги россиян через СБП, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Суть обмана такова. Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, которое представляется сотрудником этого магазина. Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду», – написала Волк.

Злоумышленник в случае согласия присылает в мессенджер ссылку, которая ведет на страницу с формой оплаты по QR-коду. «Как только покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника», – уточнила она.

В МВД рекомендовали общаться со службами поддержки только на официальных сайтах онлайн-магазинов или в официальных приложениях, а также не переходить по ссылкам с подарками, акциями и розыгрышами, если они находятся не на сайте интернет-магазина.

В ведомстве советуют не сохранять в личных кабинетах для оплаты кредитные карты и карты с овердрафтом. Для оплаты товаров на маркетплейсах стоит иметь отдельную карту и вносить на нее сумму только для покупки конкретной вещи.