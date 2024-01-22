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Общество

Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве

Музыкальные традиции региона представила псковская семья Герасимовых на всероссийском форуме «Родные – любимые». Площадкой для этого стал стенд Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

  • Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
    Фото: корреспондент ПАИ

Герасимовы привлекли внимание гостей выставки семейным концертом. Дети исполнили произведения на волторне и гуслях, взрослые поддержали вокалом. В музыке прозвучали традиционные псковские наигрыши, которые, как отмечается, «не оставили слушателей равнодушными – десятки людей заворожённо слушали мелодии, снимали происходящее на память».

Представитель семьи Игорь Герасимов отметил высокий уровень организации выставки-форума. Он отметил, что она дала людям возможность познакомиться разом со всей страной и её достижениями.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. Кроме того, с 23 по 28 января свою деятельность на выставке представит и ПсковГУ. Сообщалось также, что на площадке форума презентовали псковский вездеход.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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