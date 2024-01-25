Псковская семья представила регион на всероссийском форуме в Москве

11:29, 25 января 2024, ПАИ

Многодетная семья Герасимовых из Пскова стала участником всероссийского форума «Родные – любимые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Семья представила псковские музыкальные традиции. Члены семьи – 12 человек – провели для гостей стенда семейный концерт. В течение часа дети исполняли произведения на валторне и гуслях, а взрослые поддерживали вокалом.

«Там было очень много всяких активностей, в девять утра нас забирал автобус и до девяти вечера у нас всё было расписано буквально по часу. Для каждой семьи расписывался свой маршрут в зависимости от её интересов – это и мастер-классы, и лекции различных людей: блогеров, хирургов, историков. И детские зоны, поэтому мы там не скучали», – поделилась Ирина Герасимова.

Отметим, что форум собрал более 250 семей из разных регионов России. Центральным событием дня стало зажжение Всероссийского семейного очага «Сердца России». От семейного очага пламя разошлось ещё на 12 лампад, которые династии доставят в столицы округов и республик России. И уже оттуда частичка «Сердца России» попадет во все регионы, в том числе и в Псковскую область.

Также в рамках закрытия всероссийского форума «Родные – любимые» президент страны Владимир Путин дал старт Году семьи.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. Кроме того, с 23 по 28 января свою деятельность на выставке представит и ПсковГУ.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.