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Общество

Материнский капитал для псковских семей проиндексируют на 7,4%

Социальный фонд России проиндексирует материнский капитал псковских семей на 7,4 % с 1 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения фонда.

Повышение суммы маткапитала будет доступно семьям, которые пока ещё не воспользовались им. Кроме того, чем больше неиспользованная сумма – тем выше прибавка после индексации. Индексацию также получат родители, у которых есть часть средств на сертификате.

Для семей, которые ещё ни разу не воспользовались сертификатом, сумма вырастет на 43,4 тысячи рублей. Если оформлен материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 57,4 тысячи рублей.

Родители, которые сохранили часть материнского капитала, тоже могут рассчитывать на индексацию в феврале. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 255 тысяч рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,4%. В результате семья уже сможет распорядиться средствами в размере 273 тысяч рублей.

Всю информацию о сумме неизрасходованного материнского капитала можно посмотреть на портале «Госуслуги».

Напомним, что президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России и установил бессрочный статус многодетных семей. Также президент страны пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Помимо того, с 1 февраля материнский капитал в России составит почти 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и более 833 тысяч рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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