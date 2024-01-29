Открытый кинопоказ фильма «Вызов» состоялся в региональном избирательном штабе в Пскове

21:26, 29 января 2024, ПАИ

Открытый кинопоказ фильма «Вызов» состоялся в региональном избирательном штабе в Пскове сегодня, 29 января, передаёт корреспондент ПАИ.

На просмотр фильма пригласили псковскую молодёжь.

Выбор именно этого фильма был неслучайным, ведь главную роль в нём играет псковичка Юлия Пересильд.

Молодым людям понравился фильм. Трое из пришедших уже видели его ранее, но решили посмотреть ещё раз.

«Всё не постановочно, декорации натуралистичные. Великолепно сыграла свою роль Юлия Пересильд, и космонавты молодцы», – поделился впечатлениями один из гостей.

«Персонаж Пересильд доказывает всем присутствующим в кадре, да и зрителям, что женщины могут не только варить борщ на кухне, но и выполнять сложные обязанности, как в данном случае операция в невесомости на МКС», – отметила другая зрительница.

Юлия Пересильд – российская актриса, уроженка Пскова, снявшаяся в фильме «Вызов», который стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.

Ранее сообщалось, что дочь Юлии Пересильд обогнала мать по популярности в поисковике «Яндекса». Анна Пересильд также рассказала о реакции матери на сцену её изнасилования в сериале «Слово пацана».