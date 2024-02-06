Поэтические произведения Софьи Ковалевской прозвучали в Псковском филиале Университета ФСИН России

23:42, 06 февраля 2024, ПАИ

Поэтическое творчество первой в России женщины-математика и члена-корреспондента Петербургской академии наук, прозаика и поэтессы, критика и публициста Софьи Ковалевской обсудили в литературной гостиной, организованной женсоветом Псковского филиала Университета ФСИН России и Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Курсантам напомнили, что Ковалевская, пройдя сложный путь, открыла женщинам дорогу в университеты и точные науки. Став профессором, она опередила время и произвела сенсацию. Она была математиком, чьи художественные произведения перевели на многие языки мира.

В ходе литературного вечера прозвучали отрывки из «Воспоминаний детства» Софьи Ковалевской о жизни в Полибино, ее старшей сестре Анюте, встрече с русским писателем Фёдором Достоевским, а также её поэтические произведения.

Напомним, 11 февраля в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино состоится культурно-просветительская программа «Наука не для скуки» для семей с детьми.

Также отмечалось, что в Великих Луках открылась постерная выставка о Полибинском парке.

Ранее сообщалось, что в медиацентре ПАИ обсудили итоги работы УФСИН. В частности, начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов рассказал, какие товары производят в колониях и сколько осуждённых псковичей носят электронные браслеты.