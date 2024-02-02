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Общество

Псковичи рассказали, из-за чего чаще всего опаздывают на работу

Псковичи в опросе сервиса SuperJob рассказали, из-за чего чаще всего опаздывают на работу.

67 % респондентов заявили, что никогда не опаздывают на работу. 16 % признались, что бывают непунктуальны, но крайне редко – буквально несколько раз в год. 6 % псковичей опаздывают очень часто (несколько раз в неделю). Ещё 5 % опрошенных заявили, что позволяют себе опаздывать несколько раз в месяц.

76 % псковичей заявили, что задерживаются не более чем на четверть часа. 11 % псковичей обычно опаздывает на полчаса. И только 3 % – на час и более. В своих опозданиях на работу респонденты винят общественный транспорт и пробки на дорогах.

Ранее псковичи рассказали, кем хотели стать в детстве.

Отметим, что каждый седьмой пскович готов уволиться в случае несправедливого распределения окладов, а 53 % псковичей считают карьеру результатом упорного труда.

Ранее сообщалось, что в России выросло число граждан с пятью или более кредитами. Отмечалось также, что законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей.

Кроме того, в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.

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