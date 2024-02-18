Врач Умнов предупредил, чем грозит смешивание кофе с алкоголем

20:56, 18 февраля 2024, ПАИ

Кофе с алкоголем приводит к спазму сосудов, что повышает риск инсультов, инфарктов и повышенного давления, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения, врача Александра Умнова.

По его словам, хуже может быть только смесь водки с энергетиком. И кофе, и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад, экстрасистолий, а также почечной недостаточности и язвы желудка.

Кроме того, отметил врач, важно помнить, что алкоголь угнетает нервную систему, в то время как кофеин, наоборот, стимулирует её, из-за чего повышается риск развития психозов и неврозов. Как результат – ухудшение сна и нарушение ориентации в пространстве, заключил эксперт.

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