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Общество

Врач Умнов предупредил, чем грозит смешивание кофе с алкоголем

Кофе с алкоголем приводит к спазму сосудов, что повышает риск инсультов, инфарктов и повышенного давления, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения, врача Александра Умнова.

По его словам, хуже может быть только смесь водки с энергетиком. И кофе, и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад, экстрасистолий, а также почечной недостаточности и язвы желудка.

Кроме того, отметил врач, важно помнить, что алкоголь угнетает нервную систему, в то время как кофеин, наоборот, стимулирует её, из-за чего повышается риск развития психозов и неврозов. Как результат – ухудшение сна и нарушение ориентации в пространстве, заключил эксперт.

Ранее врач Чижикова перечислила продукты, которые не стоит есть натощак. Кроме того, кардиолог назвал понижающие давление продукты, а диетолог – полезные свойства какао.

Также россиян предупредили об опасности употребления старых солений и призвали не употреблять больше двух ложек плавленого сыра в день. Эксперты также рассказали, как лучше есть картофель и какие блюда и напитки повышают риск тяжёлого похмелья.

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