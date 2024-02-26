Книгу «Солдаты Победы» вручили дочери участника Великой Отечественной войны из Острова
Восьмой том книги «Солдаты Победы» вручили дочери участника Великой Отечественной войны Ольге Яковлевой, пишет газета «Островские вести».
Восьмой том рассказывает об островичах, вернувшихся с войны. Среди них отец Ольги Яковлевой – Анатолий Степанов.
Книгу в Приезженской сельской библиотеке вручил глава Горайской волости Анатолий Цыганков. Во время церемонии вручения вспомнили и других ветеранов Великой Отечественной войны, с которыми служил Анатолий Степанов. Его дочь рассказала несколько эпизодов из жизни своего отца.
Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». Над ним трудятся с 2013 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. 5 декабря 2023 года проект отметил десятилетие, а торжественное мероприятие по этому случаю прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвертый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района. Сейчас завершается работа над девятым томом книги «Солдаты Победы», который посвящён фронтовикам из Пскова. Планируется, что следующим томом книги «Солдаты Победы» станет издание с материалами из Опочецкого района.
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