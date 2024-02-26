Книгу «Солдаты Победы» вручили дочери участника Великой Отечественной войны из Острова

15:04, 26 февраля 2024, ПАИ

Восьмой том книги «Солдаты Победы» вручили дочери участника Великой Отечественной войны Ольге Яковлевой, пишет газета «Островские вести».

Восьмой том рассказывает об островичах, вернувшихся с войны. Среди них отец Ольги Яковлевой – Анатолий Степанов.

Книгу в Приезженской сельской библиотеке вручил глава Горайской волости Анатолий Цыганков. Во время церемонии вручения вспомнили и других ветеранов Великой Отечественной войны, с которыми служил Анатолий Степанов. Его дочь рассказала несколько эпизодов из жизни своего отца.

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». Над ним трудятся с 2013 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. 5 декабря 2023 года проект отметил десятилетие, а торжественное мероприятие по этому случаю прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвертый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района. Сейчас завершается работа над девятым томом книги «Солдаты Победы», который посвящён фронтовикам из Пскова. Планируется, что следующим томом книги «Солдаты Победы» станет издание с материалами из Опочецкого района.