Врач Кашух объяснила, почему пищевые добавки необходимы в продуктах

23:43, 03 марта 2024, ПАИ

Зачем пищевые добавки добавляют в продукты, объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в статье «Газеты.Ru».

По её словам, существуют антиоксиданты, которые препятствуют окислению и возникновению прогорклого вкуса, а также стабилизаторы, эмульгаторы и загустители, которые поддерживают нужную консистенцию и предотвращают расслаивание, например, в молочных продуктах – твороге, сырках. Также в составе продуктов можно встретить добавки, отвечающие за пенообразование или пеноподавление, которые обычно обозначаются буквой Е и комбинацией нескольких цифр. Врач отметила, что пугаться таких добавок не стоит, поскольку некоторые из них мы сами постоянно используем в приготовлении еды.

Так, код Е500 обозначает обычную пищевую соду, Е330 – лимонную кислоту, Е100 – куркумин, Е406 – агар-агар (вещество, аналогичное желатину, которое добывают из морских водорослей), Е440 – пектины, полисахариды, которые содержатся в растениях.

Специалист подчеркнула, что без консервантов и других добавок продукты не могут храниться долго даже в холодильнике и могут стать причиной серьёзных заболеваний. Например, Е250 (нитрит натрия), который содержится в колбасах, предотвращает развитие клостридий, которые могут стать причиной ботулизма.

Ранее эксперт предупредила о смертельной опасности употребления старых солений. Врач также перечислила опасные для пожилых людей продукты.

Кроме того, до этого врач назвала продукты, которые могут спровоцировать головную боль, а диетолог предупредила, что нельзя есть натощак. Помимо этого, ранее россиянам назвали самый вредный вид мяса.