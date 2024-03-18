Всемирный фестиваль молодёжи хотят сделать регулярным

16:19, 18 марта 2024, ПАИ

Всемирный фестиваль молодёжи планируют сделать регулярным событием. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на руководителя Росмолодёжи Ксению Разуваеву.

Всемирный фестиваль молодёжи завершился в Сочи 7 марта. Он прошёл успешно – подали 319 тысяч заявок, приехали участники из нескольких стран. Фестиваль хотят сделать регулярным событием. Возможно, изменится его структура или расширится число площадок, отметила Ксения Разуваева.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи является самым масштабным молодёжным событием в мире, он прошёл по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале приняли участие российские и иностранные молодые лидеры в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки.

Кроме того, более 450 псковичей претендовали на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, а 48 человек представили Псковскую область. Делегация Псковской области после участия во Всемирном фестивале молодёжи прибыла в Псков 10 марта. Они поделились своими впечатлениями на встрече в медиацентре ПАИ 11 марта.