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Культура

В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о слуховых окнах

В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о люкарне. Люкарна (или слуховое окно) – оконный проем в чердачной крыше или купольном покрытии.

Слово «люкарна» французское (lucarne), но имеет латинское происхождение от слова lux – свет. От значения к назначению – это была единственная возможность осветить чердачное помещение без помощи факелов и свечей.

Люкарны часто декорируются, украшаются наличниками, лепными обрамлениями и тому подобным. Обычно рама оконного проема люкарны находится в той же плоскости, что и стена фасада, и может продолжать эту стену.

Но есть и другой термин: слуховое окно. Это уже отечественное название окна на крыше, оформляется оно менее помпезно и несет в первую очередь практическое значение.

В документах ремонта с XVIII в. о починке крыши говорится: «…на всем доме из заготовленного лесу кровлю на стропилах покрыть без перелому в две тесницы и сделать в кровле слуховые окна».

Фото Псковского музея

На фото люкарны мансардного этажа Поганкиных палат. Но они там были не всегда. По заметкам реставратора Юрия Спегальского, у палат были деревянные жилые «верхние апартаменты», разобранные в XVIII веке. На дореволюционных фотографиях уже присутствует четырехскатная крыша.

За свою историю здание менялось неоднократно. Последние реставрационные работы в палатах закончились в 2022 году. Зовем вас изучить интерьеры Поганкиных палат и посетить экспозиции «Кабинет купца Поганкина» и «Музей Псковского археологического общества».

Предыдущие публикации из этой серии посвящались рундуку, пряслам, архивольту, бегунцу и контрфорсу.

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