Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в России раз в шесть лет

21:17, 04 апреля 2024, ПАИ

Всемирный фестиваль молодёжи будет проводиться в России раз в шесть лет, сообщила глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) Ксения Разуваева на совещании президента России Владимира Путина с правительством страны сегодня, 4 апреля, сообщают «Известия».

«Спасибо за принятие главного решения о проведении Всемирного фестиваля молодёжи в нашей стране на регулярной основе раз в шесть лет, а также о проведении ежегодных международных тематических слётов», – заявила глава Росмолодёжи.

По её словам, иностранные гости уже этим летом смогут принять участие в международных сменах федеральных молодёжных образовательных летних форумов.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи является самым масштабным молодёжным событием в мире, он прошёл по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале приняли участие российские и иностранные молодые лидеры в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки.

Кроме того, более 450 псковичей претендовали на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, а 48 человек представили Псковскую область. Делегация Псковской области после участия во Всемирном фестивале молодёжи прибыла в Псков 10 марта. Они поделились своими впечатлениями на встрече в медиацентре ПАИ 11 марта.