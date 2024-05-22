Алексей Наумец – о работе в Совете Федерации: Здесь максимально рабочая атмосфера

14:20, 22 мая 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал, как проходит его работа в Совете Федерации.

«Мне очень нравится здесь работать. Я быстро нашёл контакт с сенаторами. Конечно, были вопросы, в которые я был погружён не очень глубоко, потому что я человек военный и 37 лет своей жизни посвятил Вооружённым силам Российской Федерации и воздушно-десантным войскам», – сказал Алексей Наумец.

Некоторые из сенаторов обращаются за советом к Алексею Наумцу по поводу безопасности и обороны, рассказал он.

«Эта тема, в которой я прожил много лет. Если кто-то ко мне приходит, я даю рекомендации. Если есть вопросы, в которые я сам погружён неглубоко, у меня есть замечательные коллеги, которые подскажут. Здесь дружеская, а самое главное – рабочая атмосфера. Здесь люди живут своими регионами, они не оторваны от жизни. Эта работа очень ответственная, потому что по тебе оценивают регион, а люди в регионе оценивают тебя. И работа здесь не была бы такой плодотворной, если бы не поддержка нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, его заместителей и областного Собрания депутатов. Здесь постоянно живая работа 24/7», – заключил Алексей Наумец.

Напомним, что Алексей Наумец стал сенатором от Псковской области в сентябре 2023 года.

Кроме того, он также был гостем ПАИ-live, где рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в Псковской дивизии, армейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.