52% работающих псковичей утверждают, что им важны успешные результаты коллектива

14:36, 26 мая 2024, ПАИ

52 % псковичей утверждают, что больше переживают за успех работы команды, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

33 % признались, что их в первую очередь волнуют личные результаты. Причём больше всего индивидуалистов среди горожан до 34 лет (38 %). Чем старше опрошенные – тем важнее им коллективный успех (60 % среди тех, кому от 45 лет). Чаще всего же называли себя командными игроками респонденты, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (61 %).

Среди представителей распространённых профессиональных групп чаще всего утверждали, что волнуются в первую очередь за общий результат, медицинские сёстры (75 %), охранники (68 %) и HR-менеджеры (65 %). Личный успех больше всего важен программистам (55 %), специалистам по закупкам (51 %) и маркетологам (49 %).